Les fans en colère contre la censure de la saison 2 de Tokyo Revengers, Disney+ réagit aux critiques (EXCLU)

L'année 2023 ne pouvait pas mieux commencer pour les fans d'anime. Alors que MBS - chaîne de télévision japonaise, vient de débuter la diffusion de la saison 2 de Tokyo Revengers, la plateforme de streaming Disney+ a confirmé dans la foulée qu'elle avait acquis les droits pour une diffusion en simulcast en France (VOSTFR).

Une annonce qui a logiquement fait le bonheur du public - encore frustré de ne pas savoir où et quand sera dévoilé le retour de Bleach, mais une diffusion qui fait déjà grincer quelques dents. En cause ? Comme l'ont repéré certains abonnés de Disney+, la plateforme a pris la décision de censurer l'anime d'une étonnante façon.

Disney+ censure un symbole dans Tokyo Revengers

Dans Tokyo Revengers, l'histoire suit l'évolution d'un jeune gang qui se fait appeler le Toman pour Tokyo Manji-kai et qui a la particularité d'utiliser comme logo celui du Manji. De quoi s'agit-il ? D'un symbole que l'on retrouve dans la culture bouddhiste et hindou afin de représenter différentes qualités (intelligence, énergie, force ou sagesse) et qui prend la forme... d'une svastika.

Or, là où ce signe n'a aucune connotation négative et problématique en Asie, celui-ci fait en revanche tristement écho au détournement de ce symbole par les Nazis à travers la croix gammée. Aussi, même si son utilisation dans Tokyo Revengers est avant tout en lien avec la religion (on aperçoit d'ailleurs souvent les personnages près d'un temple), Disney+ a préféré s'éviter tout risque de polémique en censurant directement ce logo. Il suffit de découvrir l'épisode 1 de la saison 2 pour constater que celui-ci a été caché numériquement afin de ne jamais apparaître à l'écran.

Les fans en colère contre ce changement

Et sans surprise, ce choix éditorial ne fait pas du tout plaisir aux fans du manga de Ken Wakui - qui a pris fin à l'automne 2022 au Japon, déplorant notamment une dénaturation de l'oeuvre. "Un jour, il sera peut-être pertinent d'expliquer aux ayant-droits Japonais qu'un message d'avertissement pédagogique sur les svastikas est plus intéressant que de bêtement censurer avec des gros rectangles noirs", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Tokyo Revengers censuré sur Disney+, quelle déception merci l'arcom pour la censure bidon. J'espère que vous allez y remédier, il serait temps".