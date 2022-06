Tokyo Revengers saison 2 : date de sortie + premier teaser ENFIN dévoilés

C'est le 19 septembre 2021 que MBS a diffusé l'épisode 24 de la saison 1 de Tokyo Revengers au Japon, qui en était également le final. Un épisode aussi puissant que marquant qui s'est notamment terminé avec un cliffhanger totalement fou puisque l'on quittait Takemichi sur le point de se faire tirer dessus par Kisaki. Une fin de saison haletante qui, on vous rassure, aura bien évidemment le droit à une suite.

La nouvelle a été confirmée en décembre dernier, l'anime produit par Liden Films a été renouvelé pour une saison 2. Et sans surprise pour les fans du manga, les nouveaux épisodes seront présentés sous le titre "Christmas Showdown", ce qui fait référence à l'arc Black Dragons dans l'oeuvre de Ken Wakui. Au programme ici ? Attendez-vous à une histoire intimement liée à Mickey (ou plutôt son frère) et à l'introduction d'un nouveau gang très spécial.

La date de retour connue pour Tokyo Revengers

Malheureusement, si un premier teaser vient d'être dévoilé et nous promet une suite badass et jouissive (on n'a pas d'images inédites, mais le côté diapo est vraiment stylé), il va falloir faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir découvrir cette suite. La raison ? L'information est tombée ce week-end : la saison 2 de Tokyo Revengers ne débutera pas avant... janvier 2023 !

Une éternité particulièrement frustrante, d'autant plus que cette saison 2 pourrait être moins longue que la première. La raison ? L'arc des Black Dragons n'est composé que de 43 chapitres, là où la saison 1 adaptait les 73 premiers chapitres du manga. Evidemment, on n'est pas à l'abri que l'arc suivant soit adapté dans la foulée, mais cela ne fait pas partie des communications officielles. Et quand on sait qu'une telle gestion réduirait drastiquement l'écart entre l'anime et le manga qui pourraient être au même niveau créatif dès la saison 4, on a un peu de mal à y croire.