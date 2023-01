"À ce moment, j'ai voulu rentrer et me cacher" : Léna Situations se confie sur la naissance de son couple avec Seb la Frite

Léna Situations partage tout à ses millions d'abonnés, enfin presque tout ! En effet, si on sait qu'elle est en couple depuis plusieurs années avec Seb la Frite, celle qui a eu une Barbie à son effigie reste très discrète concernant sa vie amoureuse. Les deux youtubeurs s'affichent assez rarement ensemble sur leurs réseaux sociaux et ne cherchent absolument pas à faire parler d'eux via leur histoire. Mais, à l'occasion de sa collaboration avec l'application de rencontre Bumble, Léna a accepté d'en dire un peu plus. Elle a notamment confié que c'était elle qui avait fait le premier pas, à l'image du principe de l'appli.

"À ce moment, j'ai voulu rentrer et me cacher"

"J'ai fait le premier pas dans ma relation actuelle. Je suis allée le saluer et je lui ai fait signe avec ma main... Ce n'est pas le geste le plus séduisant, mais c'était un geste authentique ! Dans ma tête, c'était le plus long 'Salut' de ma vie... j'attendais qu'il réponde. Puis j'ai ajouté : 'Je m'appelle Léna'. Il a juste répondu et dit de façon nonchalante : 'Oui, oui, je sais'. À ce moment, j'ai voulu rentrer et me cacher", se souvient l'influenceuse.

Heureusement, le youtubeur s'est rapidement débridé. "Mais il m'a dit 'Ouais, ça va, tu fais quoi ?' et là on a commencé à discuter. À ce moment-là, tu sais, tu commences à ressentir des papillons dans ton ventre et j'ai su qu'il avait créé 'cet effet-là' que nous recherchons tous dans une relation. En tant que femmes, nous pensons que faire les premiers pas est super difficile, on se met une pression dingue, mais en y réfléchissant bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, faisons-le !", continue la créatrice de l'hôtel Mahfouf.

L'influenceuse encourage les femmes à faire le premier pas

Léna ne regrette pas d'avoir fait le premier pas et donne même des conseils à celles qui voudraient l'imiter pour aborder leur crush.

"Je leur dirais de ne pas trop réfléchir et d'oser ! Quand on ressent l'envie d'aller parler à l'autre, pourquoi se priver et vouloir attendre que le prince charmant arrive alors qu'on peut être ce prince charmant ? Parfois, nous (les femmes) avons peur d'être rejetées et on n'ose pas assez. Même si on se prend un râteau, on devrait se féliciter d'avoir été capable de sortir de sa zone de confort, et d'avoir pris des risques !", explique-t-elle, avant de conclure : "Quelque soit l'issue, ça se termine forcément bien ! Soit on voit arriver un début d'une relation, soit on a appris quelque chose de nous même".