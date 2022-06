Léna Situations dévoile Hôtel Mahfouf, son nouveau projet personnel et inclusif

Ce lundi 27 juin 2022 était un jour important pour la jeune carrière de Léna Situations (Léna Mahfouf de son vrai nom). Sur ses réseaux sociaux, la célèbre influenceuse mode a en effet annoncé le lancement prochain de Hôtel Mahfouf, son tout nouveau projet.

Léna Situations, créatrice de mode

Après avoir déjà collaboré avec différentes enseignes par le passé, la vidéaste a cette fois-ci décidé de créer sa propre marque. "Nous sommes une marque de vêtements et d'objets lifestyle pour t'habiller toi et ta maison, explique-t-elle dans une courte vidéo. J'ai passé plusieurs années à développer des modèles inspirés des styles de Paris et Los Angeles. Mais surtout, à trouver les bonnes usines".

Dans ce premier teaser, on y découvre ainsi les premiers concepts des créations à venir, mais également les coulisses de ce projet. L'occasion de constater que Léna a pour objectif d'être la plus inclusive possible, "C'est très simple, si l'usine ne nous suit pas sur les grandes tailles, elle dégage" - les gammes devraient s'étendre du XXS au XXL, et de proposer une qualité absolue avec un savoir-faire de chez nous, "Tu ne trouveras que des produits fabriqués en France et en Europe".

