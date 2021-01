Zoubir (Les Princes) policier : sa participation à l'émission pourrait lui coûter son poste

Si vous suivez Zoubir sur TikTok, il n'est pas difficile de deviner quel métier il exerce puisque le prétendant de Sara dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 s'affiche souvent avec son uniforme de policier. Eh oui, le beau gosse est fonctionnaire de police au commissariat du 16e arrondissement de Paris, mais il pourrait bien perdre son job très bientôt. Pour quelle raison ? Tout simplement pour avoir oublié de prévenir son employeur de son absence pour participer à l'émission de romance de W9.

Zoubir visé par "des enquêtes administratives"

Comme le rapporte Le Parisien, le patron de Zoubir a décidé d'ouvrir "des enquêtes administratives" pour "manquements au devoir exigé par sa fonction". Un signalement a aussi été publié sur la plateforme de l'IGPN (l'Inspection générale de la police nationale, ndlr) : "L'employeur de Zoubir, que nous avons essayé de contacter en vain, se pose maintenant des questions sur ses activités extraprofessionnelles pour lesquelles sa hiérarchie n'était pas informée", explique le média. Zoubir aurait donc participé aux Princes de l'amour 8 grâce à un "arrêt de travail".

"Il faut savoir choisir entre le mannequinat, la télé et la police"

Le manque de discrétion peut clairement déranger dans ce métier, d'autant plus que le prétendant de Sara dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 a déjà une certaine visibilité sur TikTok : "C'est un bon flic qui est vraiment apprécié par ses collègues", juge l'un d'entre eux. "Mais bon, il fait partie de cette génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et qui a du mal à comprendre que tu dois faire preuve d'un minimum de discrétion quand tu exerces ce métier. Il faut savoir choisir entre le mannequinat, la télé et la police", a confié un collègue de Zoubir au Parisien. Celui qui fait des ravages avec son sourire n'a pas réagi à cette histoire.