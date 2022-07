ZEvent 2022 : Zerator répond aux critiques sur le casting et les absences, "Je suis le premier attristé"

Un ZEvent 2022 marqué par de nombreuses absences

Ce lundi 4 juillet, ZeratoR a officialisé l'annonce que tous les internautes attendaient avec impatience : il y aura bien un ZEvent 2022. Ainsi, sortez votre agenda et notez, c'est du 8 au 11 septembre prochain que sera organisé le nouvel événement caritatif porté par des dizaines de streameurs qui tenteront de récolter un maximum de dons en faveur de la Fondation Good Planet.

En parlant des streameurs, le casting de cette nouvelle édition a également été dévoilée hier soir. Le problème ? Comme on peut désormais le découvrir sur Twitter, le line up présenté ne fait pas du tout plaisir à une partie du public, la faute à de grosses absences remarquées comme celles de Kameto, Billy et Gotaga, qui avaient pourtant fait le show l'an passé.

Aussi, nombreux sont les viewers à critiquer cette sélection aujourd'hui et à déplorer une sorte de white-washing, allant jusqu'à sous-entendre une organisation raciste en interne. Des remarques aussi injustes que déplacées, auxquelles vient de réagir Adrien Nougaret.

ZeratoR répond aux critiques sur le casting

Sur Twitter, ZeratoR est en effet revenu sur les absences des quelques vidéastes adorés des fans. Et à l'instar des principaux concernés, il a confirmé que cette situation était tout simplement causée par des problèmes d'agendas, "On a envoyé la plupart des invitations le 4 mai pour être exact. Quand c'est un problème de planning, c'est pas de chance mais on ne peut pas tout décaler et on pensait que prévenir 5 mois à l'avance serait suffisant".

Il l'a ensuite précisé, contrairement aux accusations malveillantes dont il peut faire l'objet, il n'a boycotté personne pour ce ZEvent 2022. "Je suis évidemment déçu de ne pas voir certains streamers très importants de la plateforme, sachez qu'ils ont tous été invités mais que personne n'est obligé de venir, a-t-il rappelé. Chacun fait comme il peut/veut mais je suis le premier attristé, le ZEVENT est pour moi un moyen de rassembler une grande partie de notre milieu une fois dans l'année pour 3 jours pour essayer de se réunir pour quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse."