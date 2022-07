ZEvent 2022 : la liste des participants (et des absents) révélée, face au accusations de racisme, Kameto, Billy et Gotaga calment la polémique

Les absents s'expliquent et défendent le ZEvent

Des critiques particulièrement dures et honteuses, puisque totalement extrapolées et basées sur absolument rien, auxquelles ont tenu à réagir les principaux concernés. Sur son compte Twitter RebeuDeter (Billy / Billal Hakkar) a notamment écrit, "Je lis énormément d'aberrations concernant le ZEvent. La famille, y'a aucun racisme que ce soit, ni du côté de Zera, ni de l'orga, ni de personne. On a tous été réinvités pour la plupart, c'est juste que ça colle pas au planning de certains et qu'il y a eu 1 ou 2 très rares cas de refus. Et ça s'arrête là. Inutile de chercher plus loin que ces deux infos là vraiment."

Même son de cloche du côté de Kameto (Kamel Kebir), qui a tenu à prévenir, "Les gars, ça n'a rien à voir avec le racisme ou quoi que ce soit, le ZEVENT a toujours été un évent de fou qui a réuni tout le monde, que vous voulez pas regarder/participer cette année c'est une chose, mais n'allez pas insulter ou mettre une mauvaise ambiance / réputation sur l'événement ou même trash des streamers qui y vont." Il l'a ensuite précisé, "Personnellement, j'ai été invité et j'ai expliqué en live pourquoi j'irai pas cette année, donc soyez cool et je suis sûr que l'évènement va être incroyable".

Au sujet de son live, le streameur avait en effet expliqué ceci : "J'ai un truc qui arrive en même temps. Et la vraie raison réelle, même s'il n'y avait pas le truc, je n'y serai pas allé. Je n'ai plus le même feeling en allant au Zevent et moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling. (...) Pour moi, j'avais fini mon arc Zevent, ça faisait 4/5 que j'y allais et c'était pour moi la fin du cycle".

Enfin, c'est également durant un live sur Twitch que Gotaga a réagi à son absence en expliquant, là aussi, que la date de l'événement ne collait pas à son planning, "L'année dernière déjà, je pensais que ça serait mon dernier Zevent. Et en plus, tout le monde avait dit que c'était le dernier et qu'il n'y en aurait pas d'autre. Donc j'étais un peu resté sur ça. Et là ça tombe à des dates... On a été prévenus il n'y a pas très longtemps mais nous on avait déjà prévu d'autres choses. Normalement, le Zevent c'est plus vers octobre/novembre et là c'est tôt. Septembre, c'est le début de saison et en général, on a beaucoup de choses [de calées]".