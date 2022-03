Zendaya bientôt star d'un reboot de Buffy contre les vampires ? Sarah Michelle Gellar valide

Pour l'instant, Buffy contre les vampires a échappé à la mode des reboots mais pour combien de temps ? Si un projet était en cours il y a quelques années, on n'a plus eu de nouvelles depuis. Mais Sarah Michelle Gellar, l'héroïne de la série, a déjà une idée pour une nouvelle version : recruter Zendaya que l'on a pu voir dans Euphoria ou dans le film Spider-Man : No Way Home.