Yuriy, 15 ans, agressé violemment à Paris : le témoignage poignant de sa maman dans TPMP

"Il m'a dit : 'Ne me laisse pas mourir'", la maman se confie et donne des nouvelles de son fils

Après l'agression de Maeva Ghennam ou encore l'agression à La Réunion sur le tournage des Vacances des Anges 4, c'est l'agression de Yuriy, âgé de seulement 15 ans, qui a beaucoup fait parler. Le collégien a été violemment agressé le 15 janvier 2021 dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15ème arrondissement à Paris. Tabassé par une dizaine de jeunes, il a été hospitalisé. Sa maman, Nataliya Kruchenyk, et son beau-père ont donné de ses nouvelles dans TPMP, ce lundi 25 janvier 2021 sur C8.

La mère de Yuriy a confirmé qu'il est sorti du coma. "Il arrive à prononcer quelques mots, mais par contre il n'arrive pas encore à composer des phrases et à s'exprimer" a-t-elle cependant avoué à Cyril Hanouna et sa bande. Et ce mardi 26 janvier 2021, l'adolescent va devoir subir une "nouvelle opération" des yeux, qui "sont sortis des orbites".

Très émue, c'est en larmes que Nataliya Kruchenyk a raconté dans TPMP comment elle a retrouvé son enfant après l'agression : "Quand ils me laissent rentrer dans le camion de pompier, je retrouve mon fils... Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état... C'est horrible ! C'est très grave ce qu'ils ont fait avec mon enfant. Je le voyais qu'il fallait qu'on opère la tête, la tête était ouverte partout", "on voyait le crâne ouvert".

"A ce moment-là, Yuriy me dit qu'il les connait pas et il me dit : 'Ne me laisse pas mourir'... En tant que maman, je suis restée forte et je lui ai promis qu'il allait vivre et qu'il allait rester avec nous" a-t-elle ajouté avec beaucoup d'émotion.

Yuriy avait reçu de nombreux messages de soutien de célébrités

Sur les réseaux sociaux, les stars sont nombreuses à avoir affiché leur soutien à Yuriy et à sa famille. Tous choqués par les images violentes et l'horrible agression de ce jeune de 15 ans, l'animateur Cyril Hanouna, le footballeur Antoine Griezmann, l'acteur Omar Sy, le chanteur M. Pokora ou encore l'humoriste Ahmed Sylla avaient posté un message pour soutenir le collégien et ses proches.