Yu Yu Hakusho : après One Piece, Netflix va produire une série live-action adaptée du manga

Consciente de l'intérêt de ses abonnés pour les anime et les mangas, Netflix a décidé de se lancer dans de nombreux projets compliqués. Ainsi, après les adaptations live-action de Death Note, Cowboy Bebop et One Piece, c'est Yu Yu Hakusho - oeuvre emblématique de Yoshihiro Togashi (également le papa de Hunter x Hunter), qui va bientôt avoir le droit à sa propre série sur la plateforme de streaming.