Xavier Dupont de Ligonnès à Cannes ? "Je ne vais pas dormir de la nuit", la photo qui rend les internautes fous

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Xavier Dupont de Ligonnès à Cannes ? La photo qui rend les internautes fous

Depuis 2011, la police a perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Cette affaire continue de passionner les Français et ça va parfois un peu trop loin. La preuve : ce week-end, un TikTokeur a posté des images d'un homme qui ressemble à s'y méprendre à l'homme recherché par les forces de l'ordre. Une vidéo qui a rendu les internautes fous et qui a circulé en masse sur les réseaux.

En avril 2011, on perdait la trace de Xavier Dupont de Ligonnès dont la famille a été retrouvée morte dans leur maison à Nantes. Depuis, impossible de savoir ce qu'est devenu l'homme et chacun a sa théorie. Un de ses proches a récemment expliqué qu'il est certain que l'homme est toujours en vie et qu'il se cacherait aux Etats-Unis. En 2019, on a presque cru à son arrestation mais la police s'était trompée de personne. Bref, le mystère demeure et forcément, le moindre sosie affole le web. Xavier Dupont de Ligonnès à Cannes ? Le TikTok qui enflamme le web La preuve, ce 14 août 2022, un TikTokeur a fait le buzz avec une vidéo postée sur son compte. Présent à Cannes, il a pris un selfie... et pense avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès (ou en tout cas quelqu'un qui lui ressemble) en second plan. Jugez-en par vous même :

Les internautes affolés Bon, on se doute bien qu'il ne s'agit pas du criminel ultra recherché par la police mais cette photo n'a pas tardé à affoler les internautes. Il y a ceux qui ont des doutes... et ceux qui pensent que c'est un énorme fake. "Je vais pas dormir de la nuit" ; "ça me pertube de ouf" ont tweeté certains pendant que d'autres s'amusent de cette "découverte".

Par contre le tiktok sur Xavier Dupont de Ligonns me perturbe de ouf — thys (@mathyscbn) August 14, 2022

heu le tiktok sur xavier dupont de ligonnes la jv pas dormir de la nuit c bon — mel (@900tbz) August 14, 2022

On rigole mais xavier dupont de ligonnes s'est srement dissimul dans l'un d'entre nous comme Fantomas avec une autre identit — (@newshapee) August 14, 2022

Xavier Dupont de Ligonns qui voit que des gens pensent l'avoir " retrouv " :pic.twitter.com/9ul5HTQIa1 — out of context Florence Foresti (@oocforesti) August 14, 2022

xavier dupont de ligonns quand il vois que on pense qu'il est a cannes pic.twitter.com/VbVUx0qVyy — masterclauss (@marseillais2702) August 14, 2022

Non mais, Xavier Dupont de Ligonns, il est comme le changement d'heure : tous les 6 mois, il revient en TT ! — Petit Chat (@lunatikchick) August 14, 2022