Why Women Kill : saviez-vous que la série avait son remake au Moyen-Orient ?

Pourquoi faire du neuf quand on peut faire un remake ? C'est ce que doivent se demander de nombreux producteurs à travers le monde entier. Les Français en sont aussi coupables puisqu'on a pu découvrir Je te promets, le remake de This is Us, ou bien celui de Luther sur TF1. Parmi les autres projets du genre ? Le futur remake de La Casa de Papel version coréen ou encore la version anglaise de Dix pour cent avec une star de Bridgerton en guest. Et ce n'est pas fini !

Un remake au Moyen-Orient pour Why Women Kill

En plus de tous ces projets, saviez-vous que Why Women Kill avait déjà droit à son remake ? C'est le studio S Productions qui a acheté les droits d'adaptation de la série de Marc Cherry pour une version qui se déroule au Moyen-Orient. La série est intitulée Sittat Bayt Al Maadi et, comme dans Why Women Kill, la saison 1 suit trois femmes à trois époques différentes. Disponible sur la plateforme Shahid depuis le 9 décembre 2021, elle compte à son casting Kinda Alloush, Injy El Mokkaddem et Tara Emad.