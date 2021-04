Why Women Kill saison 2 : la date de sortie et le teaser dévoilés

C'était l'un de succès du confinement sur M6 : à partir de fin mars 2020, la chaîne lançait la nouvelle série du créateur de Desperate Housewives et Devious Maids : Why Women Kill. Portée par Ginnifer Goodwin, Lucy Liu et Kirby Howell-Baptiste, elle racontait à trois époques différentes les trajectoires de trois femmes trompées par leurs maris. La série a remporté un très beau succès en France comme aux Etats-Unis où CBS All Access (maintenant devenue Paramount+) a décidé de lui donner une saison 2. Et elle sera très différente puisque c'est un nouveau casting qui sera à l'honneur des épisodes.

Why Women Kill saison 2 sort le...

C'est désormais officiel, Why Women Kill reviendra avant l'été aux Etats-Unis : Paramount+ diffusera les épisodes de la saison 2 à partir du 3 juin prochain, soit presque 2 ans après la saison 1 ! La saison 2 sera composée de 10 épisodes et on a déjà hâte d'en voir plus. La plateforme a d'ailleurs dévoilé un teaser haut en couleur à voir dans notre diaporama. S'il ne montre pas les acteurs en action, il pourrait bien nous donner quelques indices sur l'un des morts à venir dans la série.

Cette saison 2 de Why Women Kill, imaginée comme une anthologie, sera donc basée sur de toutes nouvelles histoires. On sait déjà que l'intrigue se déroulera cette fois en 1949 et devrait raconter l'histoire de deux femmes au foyer : Alma et Rita. Ce sont Allison Tolman (vue dans Fargo et Emergence) et Lana Parrilla (Regina dans Once Upon a Time) qui incarneront ces deux héroïnes. Egalement au casting ? Nick Frost, Matthew Daddario (le frère d'Alexandra Daddario qui jouait Jade dans la saison 1), B.K. Cannon, Jordane Christie ou encore Veronica Falcón. Ne reste plus qu'à attendre la date de sortie française !