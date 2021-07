Wentworth Miller révèle être atteint d'autisme : "Ça a été un choc, mais pas une surprise"

"Mon travail consiste à en améliorer la compréhension"

L'interprète de Leonard dans Legends of Tomorrow a aujourd'hui besoin d'en apprendre plus sur l'autisme : "Je n'en sais pas assez sur l'autisme. Il y a beaucoup de choses à savoir. Actuellement mon travail consiste à en améliorer la compréhension. En ré-examinant cinq décennies d'expérience vécue à travers un nouveau prisme. Je ne veux pas courir le risque d'être soudainement une voix forte et mal informée. La communauté autiste a historiquement fait l'objet de discussions. Je ne souhaite pas faire de mal supplémentaire. Juste lever la main et dire 'Je suis là. Je l'ai toujours été (sans m'en rendre compte.)' (...) Ce n'est pas quelque chose que je changerais. Non, Je comprends - j'ai compris immédiatement - qu'être autiste est au coeur de qui je suis. De tout ce que j'ai réussi à faire."