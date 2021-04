Wejdene répond à ceux qui doutent encore de son âge : "Ça devient chiant"

Quel âge a vraiment Wejdene ? La réponse est 17 ans ! La chanteuse a prouvé son âge récemment et avait donc bien seulement 16 ans lorsqu'elle s'est fait connaître avec son titre Anissa qui a cartonné sur TikTok. Même si elle est encore jeune, tout sourit à la chanteuse : elle vient de dévoiler la réédition de son album "16" et a même sa propre collection de vêtements. Et pourtant, malgré les preuves, certains doutent toujours de sa sincérité et pensent qu'elle serait en fait majeure.

Wejdene réagit aux questions sur son âge

Alors qu'elle dévoilait ce vendredi 23 avril, jour de ses 17 ans, sa collection pour SHEIN, Wejdene a donné une interview à 20 minutes et n'a pas pu échapper à une question sur son âge. La chanteuse qui a aussi cartonné avec le titre Coco a confié avoir toujours du mal à comprendre pourquoi les internautes sont obsédés par son âge. "J'ai le droit d'avoir 16 ans et de réussir. Pourquoi ils ne me croient pas ? Tout le monde parle de ça et je trouve ça trop surcoté, je ne comprends pas." a avoué la star.

Mais ce qui l'énerve, c'est que certains doutent encore, alors qu'elle a apporté la preuve qu'elle a bien 17 ans : elle avait même posté une photo de son passeport pour mettre fin aux rumeurs. "Ça devient chiant, jusqu'à ce que je montre mon passeport..." a-t-elle expliqué même si elle dit "se foutre" des rumeurs, elle ajoute aussi : "Mais bon... Jusqu'à dire que je suis une menteuse, non". Ces déclarations feront-ils taire les haters ? Rien n'est moins sûr...