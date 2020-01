Vlogpology : quand les bad buzz permettent de gagner des vues et abonnés Youtube

Qu'est-ce que le vlogpology ?

Une vidéo d'excuse que l'on nomme, dans le monde de Youtube, un vlogpology, contraction de vlog et de "apology" (excuse). Mais qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, le vlogpology survient quand un youtubeur célèbre se retrouve embourbé dans une controverse et dévoile une vidéo pour s'excuser et/ou faire son mea culpa.

De nombreuses stars de Youtube y ont eu recours, à l'instar de Laura Lee (après des tweets racistes), Jeffree Star (suite à des commentaires racistes et désobligeants datant d'il y a 10 ans), James Charles (dans le cadre de son clash avec Tati Westbrook), PewDiePie (alors accusé de racisme après un nouveau dérapage) ou encore Zoella (après avoir réalisé et vendu un calendrier de l'avant très cher à de jeunes enfants).

La vidéo d'excuse la plus célèbre reste sans doute celle faite par Logan Paul après la polémique suscitée par la vidéo dans laquelle il filme le cadavre d'un homme qui s'est pendu dans la "forêt du suicide" au Japon. En France, le phénomène a lui aussi fait son chemin. En novembre dernier par exemple, après plus d'un an d'absence, Math Podcast dédiait une vidéo sur les polémiques des plagiats et du programme Youtube qui le concernaient. Voilà une playlist des "YouTube Apologies" les plus vues.