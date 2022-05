Logan Paul futur président des USA ? Il confirme son projet fou, avec son frère Jake

Et si l'un des prochains présidents des USA s'appelait... Logan Paul ? Oui, on le sait, la question est au moins aussi surprenante que de voir Kylian Mbappé rester au PSG après avoir tout fait pour fuir à Madrid l'an passé. Pourtant, elle n'a rien d'improbable. Après tout, ça ne serait pas la première fois que le pays élirait un candidat issu du monde du divertissement (Ronald Reagan, Donald Trump). Surtout, tout comme Dwayne Johnson, le vidéaste est le premier à y penser.

Logan Paul futur président des USA ?

Au détour d'une interview accordée au Wall Street Journal la semaine dernière, le YouTubeur / Boxer a tout simplement déclaré, "Moi, Logan Paul, serai candidat à la présidentielle en 2032". Pourquoi si tard alors que la prochaine élection sera organisée en 2024 ? Parce que la loi américaine exige qu'un candidat soit au minimum âgé de 35 ans, là où l'homme aux multiples polémiques n'en a que 27 aujourd'hui.

Malgré tout, si Logan Paul va donc devoir attendre dix ans pour tenter de faire un Vlog à la Maison Blanche, il a déjà en tête son futur staff. Interrogé sur le rôle que son frère Jake pourrait avoir à ses côtés, Logan a immédiatement répondu, "Il sera le Secrétaire à la Défense". Rien que ça.

"Le poste de président nécessite un renouveau"

Des paroles qui peuvent faire rire aujourd'hui, mais ce projet semble bel et bien sérieux. Le Mirror le rappelle, ce n'est pas la première fois que l'influenceur s'exprime sur ce sujet. Invité en début d'année dans l'émission The MMA Hour, le jeune homme avait déjà révélé ceci, "J'ai 26 ans et je ne pourrai être éligible pour être président qu'à l'âge de 35 ans. Cela me donne 9 années supplémentaires pour devenir la meilleure version de moi-même et apprendre le plus de choses possibles sur les gens, la culture, la société..."

Conscient que ses propos pouvaient surprendre, lui qui nous a habitué à ses pranks et autres vidéos improbables par le passé, il assurait ensuite se sentir fait pour un tel rôle, "Je pense que je pourrais être un bon leader et je trouve que le poste de président nécessite un renouveau. Je suis persuadé que le pays a besoin d'une personne capable d'avoir un peu plus de nuance, d'être plus innovant et authentique, parce que ce n'est pas le fort des politiciens". "J'ai personnellement du mal à les regarder, parce que je sais qu'ils ne font que lire un prompteur pour un discours qui a été écrit par un directeur de campagne, poursuivait-il ainsi. Et je ne suis pas comme ça".

Faudra pas bégayer quand Tibo Inshape et Michou s'affronteront au deuxième tour de la présidentielle en 2027 en France.