Dwayne Johnson futur Président des USA ? Il y pense sérieusement

C'est ce mardi 16 février 2021 que NBC débutera la diffusion de sa nouvelle série très prometteuse Young Rock, adaptée de la jeunesse de Dwayne Johnson. Une comédie autobiographique dans lequel le comédien apparaîtra réellement, puisqu'on le retrouvera à l'occasion de quelques scénettes dans une version futuriste de lui-même en 2032, alors que son double se présentera à l'élection présidentielle des USA.

Une nouvelle carrière pour Dwayne Johnson ?

De quoi comprendre que cette série va permettre à l'acteur de préparer le public à sa prochaine reconversion en homme politique ? C'est la question qui lui a justement été posée par USA Today. Sa réponse ? Pourquoi pas. "Je pourrais considérer me présenter à l'élection dans le futur si c'est ce que veulent réellement les gens", a-t-il ainsi confié, avant de préciser qu'il était totalement sérieux, "Sincèrement, je le pense, il n'y a rien de désinvolte dans ma réponse."

Selon Dwayne Johnson, qui est déjà un habitué des reconversions depuis les débuts de sa carrière (il est passé de joueur de football américain à catcheur, puis de catcheur à star du cinéma), un passage à la Maison Blanche n'est pas un défi qui lui fait peur, "Tout dépendra de ce que voudront les gens. Je vais attendre et je vais écouter. Je resterai connecté à ce qui se dit, mon attention portée sur le terrain".

Une idée qui peut surprendre au premier abord, mais qui n'est en rien étonnante. Arnold Schwarzenegger a bien été élu Gouverneur de Californie en 2003, tandis que parmi les Présidents des USA on retrouve notamment Ronald Reagan (ex-star de cinéma) et Donald Trump (ex-producteur / animateur de télé-réalité, entre autres choses). Et clairement, ça sera difficile pour Dwayne Johnson de faire pire que le prédécesseur de Joe Biden...