Logan Paul a claqué plus de 600 000 dollars pour un NFT... qui ne vaut plus que 10 pauvres dollars

Selon @CryptoCronkite, il aurait même lâché 11 millions de dollars (11 623 000 dollars exactement) pour un NFT qui ne vaut plus que 6 petits dollars aujourd'hui. Une rumeur à prendre avec de grosses pincettes, car Logan Paul aurait "seulement" dépensé plus de 2 millions de dollars en NFT en 1 an, et non 11 millions.

Son achat le plus cher pour le moment serait le Bumblebee d'Azuki, une des collections les plus hypes et prisées. C'est d'ailleurs celui-ci que le YouTubeur avait acheté pour 623 000 dollars.

Le volume des ventes de NFT a chuté depuis le début d'année 2022, ce qui a provoqué l'effondrement du marché de la crypto-monnaie. Un crash qui entraîne donc forcément la perte de la valeur des NFT.

Les twittos se moquent du YouTubeur : "Comment font-ils pour convaincre les gens d'acheter cette merde ?"

Dans les commentaires, les twittos sont nombreux à rire de cette perte d'argent colossale pour Logan Paul. De nombreux internautes ont lâché sur Twitter : "C'est fou, j'ai le même", "Cet argent aurait permis de construire une belle usine de désalinisation à l'énergie solaire et une ferme dans le désert pour nourrir de nombreuses familles. Au lieu de cela, l'argent a été dépensé dans la chose la plus inutile qui soit", "Ou il l'a acheté à lui-même en utilisant une société écran et a déduit la perte de ses impôts", "Je ne comprends pas leur valeur, j'aime moi-même acheter des choses, mais je pourrais prendre la même photo, quelle est la différence entre ma photo et la vôtre ?", "Comment font-ils pour convaincre les gens d'acheter cette merde ?".