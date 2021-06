Logan Paul VS Floyd Mayweather : qui a gagné le combat ?

Logan Paul a attaqué Floyd Mayweather dès le début, dès le 1er round. Mais celui qui est à la retraite depuis 2017 (il avait arrêté après un combat contre Conor McGregor) n'a touché la star de YouTube que 3 fois pendant les 2 premiers rounds. Malgré la différence de gabarits au niveau du poids mais aussi de la taille (1,88 m pour Logan Paul et 1,73 m Floyd Mayweather), c'est sans surprise la légende de la boxe qui a dominé le match. En effet, 40% des coups envoyés par Floyd Mayweather ont touché leur cible, et seulement 13% des coups envoyés par Logan Paul ont touché leur cible. Le frère de Jake Paul a failli tomber de fatigue et d'épuisement après le 5ème round. Mais il a tenu bon et le combat a duré 8 rounds. Sauf qu'à la fin, le sportif n'as pas mis l'influenceur K.O.

Après avoir annoncé le combat Logan Paul VS Floyd Mayweather, le YouTubeur avait précisé : "Si je gagne, ce sera la plus grande surprise de l'histoire des sports de combat. Si Mayweather gagne, tout le monde s'en fichera. Bravo, mon frère, tu auras battu un YouTubeur". Et ni l'un ni l'autre n'est arrivé. Certes, Floyd Mayweather aurait été gagnant s'il avait mis Logan Paul K.O., mais il ne l'a pas fait. C'était surtout un combat de boxe exhibition pour voir combien de rounds Logan Paul pouvait tenir debout face au mythique boxeur.

"J'ai prouvé ce soir que tout le monde peut réaliser ses rêves et se surpasser"

Juste après le combat, sur le ring, Logan Paul s'est dit fier de sa performance : "Je ne veux plus jamais que personne ne me dise un jour que quelque chose est impossible. J'ai prouvé ce soir que tout le monde peut réaliser ses rêves et se surpasser. C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Je tiens à remercier Mayweather pour ça. On ne sait jamais avec ce gars-là, je vais rentrer à la maison en me demandant s'il m'a laissé survivre. Il est impossible à toucher. Je vais déjà me reposer et aller à la plage".