Logan Paul vs Floyd Mayweather : le YouTubeur annonce un combat de boxe improbable

La récente victoire sur le ring de Jake Paul contre Nate Robinson a visiblement donné quelques idées à Logan Paul. Le YouTubeur aux 22,6 millions d'abonnés vient en effet d'annoncer qu'il se livrera au plus gros combat de boxe de sa vie le 20 février 2021. Contrairement à son frère, le vidéaste aux milles polémiques ne va pas affronter un débutant mais bien le boss ultime du moment : Floyd Mayweather. Désolé pour Ibra TV qui attend toujours son tour.

Logan Paul remonte sur le ring

Il est vrai que ce champion de la discipline âgé de 43 ans aujourd'hui n'a plus disputé de véritable match depuis ses victoires contre Manny Pacquiao et Andre Berto en 2015. Néanmoins, il est important de rappeler qu'il s'est fait remarquer en 2017 et 2018 à travers des combats d'exhibition impressionnants contre Conor McGregor et Tenshin Nasukawa, qu'il a bien évidemment remportés. Autant dire que le manque de compétition et son âge n'ont absolument aucun impact sur lui.

De son côté, Logan Paul n'a livré que deux combats de boxe officiels dans sa vie contre KSI. Résultat ? Un nul et une défaite. Et si le vidéaste semble mieux préparé qu'à l'époque, a récemment suivi un entraînement intensif et a pour lui la fougue de sa jeunesse, il semble malheureusement bien parti pour se prendre le K.O. le plus légendaire de tous les temps. Après tout, on a du mal à le voir résister aux coups du multiple champion du monde qui, avec son énorme égo, ne retiendra pas sa puissance afin d'éviter l'humiliation d'être battu par un YouTubeur.

Et comme si ce combat n'était déjà pas assez improbable, sachez que Snoop Dogg en a profité pour annoncer vouloir (re)jouer le présentateur, comme pour le dernier combat de Jake Paul. 2020 était une année horrible, 2021 s'annonce déjà WTF. Ca promet...