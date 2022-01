Logan Paul, Mr Beast, Jake Paul... Top 10 des YouTubeurs les mieux payés en 2021

Pendant que les boomers se moquent encore de la fascination du jeune public pour les vidéos sur YouTube ou les lives sur Twitch, les créateurs préférés de ces spectateurs 2.0 sont aujourd'hui BFF avec leur banquier. Oui, être un créateur de contenus sur Internet est désormais un véritable métier et peut, à l'occasion, rapporter gros. Gros comment ? A rendre jaloux Dwayne Johnson et ses salaires pourtant aussi énormes que ses muscles.

Les YouTubeurs les mieux payés en 2021

C'est la tradition annuelle, Forbes vient en effet d'établir le Top 10 des stars de YouTube les mieux payées en 2021 (aux USA, tout du moins). De quoi s'attendre à quelques surprises ? Absolument. D'après le magazine, la somme globale générée par ces 10 chaînes équivaut à 300 millions de dollars, soit une hausse de 40% par rapport à 2020. De là à penser que les YouTubeurs sont à l'origine de l'épidémie de Covid-19 qui leur a été visiblement très profitable avec une audience plus présente que jamais... Hum hum.

De même, toujours au rayon des surprises, ce Top 10 est complété par deux des créateurs aux plus grosses polémiques aux fesses, à savoir... Logan Paul (qui a bad buzzé en 2018 avec son Vlog au Japon, ou un rat mort tasé) et Jake Paul (qui a eu des propos / comportements gênants vis-à-vis du Covid-19 en 2020, accusé d'agression sexuelle en 2021). De quoi réaliser que la "Cancel Culture" n'existe pas vraiment et permettre à Logan Paul d'acheter pour 3,5 millions de dollars de cartes G.I. Joe en pensant qu'il s'agissait de cartes Pokémon. Oui, si on savait que l'argent ne faisait pas le bonheur, il ne rend visiblement pas non plus intelligent... La lose.

Salaire : 54 millions de dollars

Comment : MrBeast est très probablement le vidéaste le plus généreux de la plateforme. Et pour cause, quand il n'organise pas des concepts WTF (il a imaginé une version IRL de Squid Game), il n'hésite pas à mettre en place des vidéos dans lesquelles il permet à des anonymes de remporter de grosses sommes d'argent ou des cadeaux très chers (voitures, nouvelles technologies, l'intégralité d'un magasin). Et il n'est pas rare que ces dons soient également directement offerts à des associations qui en ont grand besoin en ces temps compliqués.