Vitaa insultée sur les réseaux sociaux : sa technique pour éviter le "déversement de haine"

Depuis la sortie de leur album commun VersuS le 23 août dernier, Vitaa et Slimane sont partout. Après la 21ème édition des NRJ Music Awards, les Olympia Awards, ou encore 300 choeurs pour les fêtes, les interprètes de "VersuS" faisaient partie du jury Miss France 2020 ce samedi 14 décembre 2019. Dès le lendemain, la chanteuse de "A fleur de toi" était présente dans 20h30 le dimanche sur France 2, face à Laurent Delahousse. L'occasion pour elle de revenir sur son rapport aux réseaux sociaux, favorisant souvent les critiques et insultes.

Vitaa dénonce "un déversement de haine qui n'est pas forcément utile"

Contrairement à plusieurs stars qui ont pris la décision radicale de quitter les réseaux sociaux, la chanteuse a une autre technique pour ne pas être victime des haters : "Moi pour être très honnête, j'ai complètement arrêté de regarder les commentaires sur les sites qui sont justement les plus durs, comme Twitter par exemple, où je trouve que c'est un déversement de haine qui n'est pas forcément utile". Selon Vitaa, l'aspect positif des réseaux sociaux prévaut sur l'aspect négatif, d'où l'importance d'y être active : "Sur nos réseaux à nous, où on poste des choses, du contenu, qui est lié à notre actualité, où on demande l'avis à nos public, où on communique, où on reste en connexion avec eux, c'est intéressant, les réseaux sociaux, dans ce sens-là".

Sa technique contre les critiques et haters

Il suffit simplement de faire attention à ce que l'on poste : "Mais il faut mettre dans une certaine mesure, il faut limiter en fait. Contrôler ce qu'on poste, ce qu'on dit et moi vraiment, je suis pas du tout partisane de regarder tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, parce qu'il y a énormément de haine, on le sait". Espérons que notre Miss France 2020 adopte la même attitude...