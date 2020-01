Zone Interdite : le docu sur l'aide sociale à l'enfance choque les internautes

A noter que, bien sûr, beaucoup d'éducateurs spécialisés et d'autres professionnels d'aide à l'enfance font leur boulot correctement et s'occupent des enfants avec professionnalisme et bienveillance. Mais pour celles et ceux qui remplissent leur mission, il reste le problème du manque de moyens.

Quant à Adrien Taquet, secrétaire à la protection de l'enfance, il a réagi auprès de 20 minutes en avouant que "les cas de violence montrés dans ce documentaire sont intolérables, inadmissibles". "Je me lève tous les matins pour que ce genre de situation change" a-t-il assuré, avant d'ajouter : "Je suis d'un naturel impatient moi aussi, je ne me satisfais pas que ça n'aille pas plus vite. Mais on avance, des mesures sont déjà mises en oeuvre".

L'homme politique a d'ailleurs partagé un communiqué de presse sur son compte Twitter en évoquant deux nouvelles meures visant à faire évoluer ce système : "Demander par courrier à l'ensemble des préfets de départements de transmettre une description de la procédure de signalements mise en place par le président du conseil départemental" et "demander aux préfets de départements de se rapprocher des présidents des conseils régionaux pour connaître le plan départemental annuel de contrôle des établissements et lieux d'accueil de l'aide social à l'enfance". Les choses devraient donc peut-être changer un jour.