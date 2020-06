Vinted fait un don de 1 million d'euros pour la lutte contre le Covid-19

1 million d'euros pour lutter contre le coronavirus

De nombreuses marques de mode se sont engagées contre le coronavirus, et c'est au tour de Vinted de suivre le mouvement. Le site de vente de vêtements vintage entre particuliers a annoncé faire un don de 1 million d'euros dans la lutte contre le Covid-19. Cette grosse somme d'argent est destinée à plusieurs centres de recherche et organisations caritatives en France, le pays concentrant la plus grande communauté Vinted au monde.

Ce million d'euros ira ainsi à L'Institut Pasteur, L'Institut Pasteur de Lille, La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), La Fondation Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF), Petits Frères des Pauvres et à La Croix-Rouge française.

Le but de ce gros don ? Soutenir les activités médicales, sociales et scientifiques. Comment ? En aidant le personnel soignant qui est en première ligne depuis le début de la pandémie, les personnes plus vulnérables qui sont à risque mais aussi les projets de recherche qui développent des traitements antiviraux.

"Cette donation est la plus élevée pour Vinted à ce jour"

Alors que Nike a donné 30 000 paires de sneakers aux soignants ou encore que Kendall Jenner a dévoilé une collab stylée avec des messages contre le Covid-19, Vinted a de son côté choisi de donner une partie de ses revenus du mois d'avril 2020 générés en France. Le site internet a en effet pu continuer grâce à un "mode limité" mis en place le 9 avril 2020 pour que les "membres puissent reprendre leurs activités sur la plateforme en toute sécurité".

"A travers le monde, les pays travaillent ensemble pour trouver une solution au Covid-19, et nous avons souhaité que Vinted se joigne à cet effort mondial" a expliqué Thomas Plantenga, PDG de Vinted, dans un communiqué de presse, "Cette donation est la plus élevée pour Vinted à ce jour. La France représente notre plus grande communauté".

Thomas Plantenga a ajouté que "les travaux scientifiques menés en France contribuent à la recherche de nouvelles façons de traiter le Covid-19 à l'international. (...) Et la motivation de nos équipes est infatigable, elles explorent déjà d'autres possibilités pour s'engager davantage avec notre communauté à travers l'Europe dans des solutions pour un avenir résolument optimiste".