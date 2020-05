Nike fait don de plus de 30 000 sneakers pour les soignants

Nike va envoyer des Air Zoom Pulse aux hôpitaux

Ce lundi 4 mai 2020, Nike a annoncé dans un communiqué de presse s'engager une nouvelle fois dans la lutte contre le coronavirus. Comment ? En faisant don de sneakers au personnel soignant. Et pas n'importe lesquelles : les Air Zoom Pulse. Il s'agit de la "première chaussure fabriquée pour les athlètes du système de santé qui sont des héros du quotidien" a précisé la marque au Swoosh qui a fêté les 30 ans de la Air Max 90 lors du Air Max Day 2020. Ces baskets sont donc confortables, résistantes aux longues heures de garde mais aussi complètement étanches. Idéales donc pour les aide-soignants, infirmiers, médecins et l'ensemble des professionnels de la santé.

Au total, ce sont plus de 30 000 paires d'Air Zoom Pulse qui seront ainsi envoyées dans les hôpitaux aux Etats-Unis (à Chicago, Los Angeles, Memphis et New York). A noter que 2 500 paires de ce même modèle seront également envoyées en Europe (à Paris, Londres, Berlin, Barcelone, Milan et en Belgique). Une initiative que Nike a organisé en partenariat avec Good360, une organisation américaine à but non lucratif.

La marque à la virgule ne s'arrête pas là

Nike a même prévu de donner, en plus des sneakers, des chaussettes, des vêtements résistants à la transpiration, des bandeaux pour les cheveux ou encore des gourdes, toujours pour le personnel soignant. En tout, ce sont 140 000 pièces que l'enseigne va envoyer.

Déjà, avant ces envois, Nike, comme TEALER, H&M et bien d'autres marques de mode, s'était engagée dans la lutte contre le Covid-19. L'équipementier sportif avait notamment fait des dons de plus de 25 millions de dollars. Et il y a quelques jours, Nike a aussi lancé la fabrication de visières de protection. Avec quoi ? Le plastique des semelles des Nike Air. L'entreprise va ainsi faire don de ces visières transparentes à l'Oregon Health & Science University (OHSU) pour les hôpitaux américains.