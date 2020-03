Air Max Day : Nike fête les 30 ans de la Air Max 90 avec un superbe documentaire

Nike profite du Air Max Day pour revenir sur une paire mythique

Alors que Drake a dévoilé une partie de sa collection de sneakers dont plusieurs paires de Nike, ce jeudi 26 mars 2020 se déroulait le Air Max Day. Cette année, la griffe à la virgule a mis à l'honneur l'une des baskets cultes : la Air Max 90. Une belle façon de célébrer l'anniversaire de ces chaussures qui fêtent leurs 30 ans (puisqu'elles sont sorties en 1990).

Les paires de la marque au Swoosh sont nombreuses dans le top 10 des sneakers les plus vendues en 2019. Et récemment, Nike avait révélé ses nouvelles sneakers : les Air Max 2090. Il s'agit d'une version rétro-futuriste de la toute première Air Max, alias la Air Max 1 aussi appelée la Air Max 87 (car créée en 1987). A noter que cette première paire avait été dessinée par Tinker Hatfield.

La Air Max 90 racontée par des guests

Pour fêter les Air Max 90, Nike a posté sur YouTube une vidéo de 25 minutes lors du Air Max Day. Dans ce docu inédit, les sneakers addict peuvent (re)découvrir l'histoire de ces chaussures devenues légendaires. Et pour retracer la création de ces sneakers et leur impact sur la société et sur la mode, 16 personnalités ont répondu présentes. Parmi les personnalités, il y a notamment le rappeur Dizzee Rascal, le DJ Clark Kent, le journaliste sportif Scoop Jackson, la rédactrice mode et beauté Kahlana Barfield Brown et le photographe Bishop Nast. Ensemble, ils livrent des anecdotes et racontent en détails comment les Air Max 90 sont devenues des it shoes.