Drake dévoile une partie de sa collection de sneakers, et le rappeur a de vrais trésors

Drake montre un bout de sa collection de sneakers

"Champagne Papi" comme il se surnomme sur son compte Instagram a fièrement révélé quelques paires de ses baskets dans sa story. Une vidéo qui a ensuite été relayée par Complex Sneakers quand elle a disparu après 24 heures. Drake a en effet partagé avec ses plus de 64,3 millions d'abonnés Insta une partie de son immense dressing. Et vraiment, il a autant de paires de chaussures que Stormi (la baby girl de Kylie Jenner et Travis Scott) ou qu'une une fashionista. Véritable collectionneur de sneakers, l'interprète de Hotline Bling a impressionné ses fans avec tous ses modèles (et il les a surtout bien occupés en ces temps de confinement, tant il y a de paires à voir).