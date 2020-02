Nike, adidas, Vans... Voilà le top 10 des sneakers les plus vendues en 2019

Nike se vend mieux que les autres marques de baskets

Matt Powell, un analyste chevronné spécialisé dans le sportswear, a établi le top 10 des sneakers les plus vendues en 2019 pour le site NPD. Dans ce classement, 6 paires (donc la majorité) sont signées Nike, 2 viennent d'adidas, 1 paire a été créée par Vans et 1 autre paire a été produite par Converse. En clair, la marque à la virgule qui a récemment sorti une collection à l'occasion du nouvel an chinois domine ce top 10 des ventes de baskets dans le monde sur les 12 derniers mois.

Quelles sont les 6 modèles de sneakers de Nike qui sont présents dans le classement ? Les Nike Air Max 270, les indémodables Nike Air Force 1 low, les Nike Tanjun, les Nike Air Jordan 4, les Nike Air Max 97 et les Nike Air Jordan 11. La griffe au swoosh qui a collaboré avec Dior s'impose ainsi fermement face à ses concurrents.

La marque aux trois bandes, elle, a le plus vendu des adidas NMD R1 et des adidas YEEZY Boost 350 V2, et non des paires issues de la collab adidas x Star Wars. Vans et Converse complètent le classement avec respectivement les Vans Ward et les Converse Chuck Taylor OX low.

Les grands absents restent Puma, Reebok, FILA, New Balance, Skechers ou encore Asics.

Top 10 des sneakers les plus vendues en 2019 :

1. Nike Air Max 270

2. Nike Air Force 1 low

3. Nike Tanjun

4. adidas NMD R1

5. Nike Air Jordan 4

6. adidas YEEZY Boost 350 V2

7. Vans Ward

8. Converse Chuck Taylor OX low

9. Nike Air Max 97

10. Nike Air Jordan 11