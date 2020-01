Nike dévoile sa nouvelle collection 2020 pour célébrer le nouvel an chinois

Nike dévoile sa collection pour le nouvel an chinois

L'an passé, Nike avait dévoilé une collection inspirée du nouvel an chinois, qui fêtait alors l'année du cochon. Cette année encore, la marque au Swoosh a réitéré l'expérience avec sa collection capsule baptisée "Year of the Rat", en référence à l'année du rat de métal qui commencera le 25 janvier 2020. Une ligne de vêtements (avec des des tee-shirts, des sweats, des hoodies et des vestes) et de baskets pour homme, pour femme et pour enfant. Certains modèles de sneakers sont même unisexes.