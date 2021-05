Vans x Bob l'éponge : deux nouvelles collabs aux couleurs du héros de Bikini Bottom

De quelles pièces est composée cette collection Vans x Bob l'éponge ? Il y a notamment une paire de sneakers, les fameuses Old Skool à damier. Bob l'éponge et son escargot Gary se cachent dans les carreaux noirs et blancs. Et ce n'est pas tout : le slogan "Off the Wall" de Vans a été revisité avec la même typographie que le dessin-animé culte.

En plus des baskets, la collab a aussi des vêtements. Comme quoi ? Un tee-shirt "Imaginaaation" (en hommage à un épisode de la saison 3 dans lequel Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer jouent avec une boîte vide en faisant appel à leur créativité et leur imagination), un top à manches longues "Execution" (avec plusieurs personnages de Bob l'éponge), un hoodie "Best Buddies" (pour célébrer l'amitié entre Bob et Patrick)... Des pièces ultra colorées, sur des vêtements noirs ou blancs pour pouvoir les porter avec tout, le tout dans un esprit très street.

A noter qu'en 2018 déjà, Vans avait sorti une collection à l'effigie de Bob l'éponge. Alors qu'elle était déjà stylée, cette nouvelle collection est encore plus canon !

Vans x Bob l'éponge : une autre collection qui revisite les personnages de la série animée

La deuxième collab Vans x Bob l'éponge, qui sortira également le 4 juin 2021, a été réalisée par la créatrice new-yorkaise Sandy Liang. Fan du dessin-animé depuis qu'elle est enfant, elle a imaginé une collection mêlant les persos de Bob l'éponge à son style rappelant la ville de New York, entre avant-garde, mix de motifs et détails de luxe.

La designer a par exemple revisité deux modèles de la mythique Sk8-Hi de Vans. Une version avec un patchwork de nuages de fleur qui viennent de la série aquatique et une version aux couleurs de Sandy l'écureuil, avec un revêtement en cuir, un dégradé de bleu-vert et des imprimés floraux.