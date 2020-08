Vans x Les Simpson : la collab hyper stylée pour cet été

Au programme ? Des sneakers, T-shirts, sac à dos, pulls (dont un spécial Lisa) ou encore casquettes et bob. Chaque modèle est gravé avec les personnages phares des Simpson : Bart, Lisa, Homer, Marge, Maggie, Patty et Selma Bouvier, Moe ou encore Itchy et Scratchy, le chat et la souris. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! La collection Vans x Simpson sera dispo dans trois jours sur le site de la marque américaine. Les prix n'ont pas encore été annoncés...