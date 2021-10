Vanessa Lawrens mêlée à une fake news d'overdose : elle répond à la rumeur et contre-attaque

Vanessa Lawrens victime d'une overdose ? Elle répond à la rumeur et contre-attaque

Vanessa Lawrens a-t-elle été récemment victime d'une overdose ? L'ex-candidate des Anges est-elle actuellement à l'hôpital ? Non et non. L'ancienne compagne d'Illan et Julien Guirado l'a déclaré sur ses réseaux sociaux, elle n'a aucun problème de santé. Face à ces rumeurs, la star de la télé-réalité a même décidé de porter plainte.