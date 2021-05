Vaimalama Chaves : sa réponse magique face à la question agaçante "t'es enceinte ?"

Vaimalama Chaves se confie sur son boyfriend Nicolas Fleury

Vaimalama Chaves a aussi eu beaucoup de questions sur son chéri Nicolas Fleury, avec qui elle avait officialisé en 2020 avant de dévoiler une photo de lui. Elle a d'ailleurs raconté sa rencontre avec le champion du monde en équipe de cyclisme. "Il était mon chauffeur / garde du corps / chaperon désigné par un Cl217 au TBK de Clun's pour le 84ème GG ! Ça pine comme histoire. On est devenu ch'ti cops puis il est devenu mon zon" a-t-elle déclaré.

Ce qu'elle veut dire par là ? Ils se sont rencontrés lors du grand gala de Cluny organisé par l'école Arts et Métiers. A ce propos, elle avait alors confié au magazine Gala : "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début. C'est venu après...".