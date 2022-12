Une IA imagine un film live-action Dragon Ball Z si horrible qu'à côté, Dragonball Evolution est un chef d'oeuvre

En 2009, James Wong traumatisait toute une génération de fans avec son film DragonBall Evolution porté par Justin Chatwin. Annoncé comme une adaptation du cultissime manga Dragon Ball d'Akira Toriyama, ce projet a en réalité marqué les esprits pour l'expérience horrifique qu'il a tristement proposé, saccageant à la fois l'histoire du mangaka, mais également son univers à travers des costumes dignes de cosplays fauchés et d'effets spéciaux faits à l'arrache.

Un film qui a fait pleurer des larmes de sang de millions de fans à travers le monde et qui pourtant... n'est aujourd'hui plus la chose la plus horrible adaptée du manga. Oui, si vous pensiez qu'il n'était pas possible de faire plus terrifiant que DragonBall Evolution en matière de live-action, c'était mal connaître l'intelligence artificielle.

Dragon Ball en live-action imaginé par une IA

Depuis quelques mois maintenant, de nombreux sites proposent en effet aux internautes de donner vie à leurs propres créations graphiques à travers le travail d'une IA surpuissante qui réagit en fonction de nos requêtes. Et parmi eux, on y retrouve notamment Midjourney qui apparait comme le plus simple d'utilisation, mais également le plus impressionnant en terme de résultats. Enfin, ça dépend.

Vous l'aurez compris, l'artiste Floating Point Art s'est récemment amusé à utiliser le logiciel pour lui demander de générer des images qui seraient, selon lui, le reflet de la meilleure adaptation possible de Dragon Ball Z lors d'un film en live-action en fonction des différents personnages. Or, si l'IA a effectivement fourni des exemples très différents du terrible film de James Wong, sa version de DBZ n'en reste pas moins horrifique avec un mélange de réalisme et de Whatzeufeukisme extrêmement perturbant.

Attention les yeux, on ne garantit pas que vous ne ferez pas quelques cauchemars après cet article.

Des images terrifiantes de Son Goku