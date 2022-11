Dragon Ball Super enfin de retour : date de sortie dévoilée, découvrez le nouvel arc et la première image

Hallelujah, Dragon Ball Super va ENFIN effectuer sans grand retour. Tandis que l'univers d'Akira Toriyama a récemment eu le droit à un nouveau film très spécial, c'est le manga de Toyotarō qui va reprendre sa production après une pause de plusieurs mois à la suite de la conclusion de l'arc autour de Granola.

Dragon Ball Super de retour en manga

Aussi, selon les premières informations dévoilées par le site officiel de la licence, c'est le mercredi 21 décembre 2022 - dans le "V Jump February Extra Large Issue", que le chapitre 88 sera publié au Japon. Son titre ? "Super Hero Edition". De quoi comprendre que le manga va donc poursuivre les idées mises en place dans le récent film ? C'est très probable.

Premièrement, il a déjà été confirmé que les personnages principaux du nouvel arc seront Goten et Trunks et qu'ils auront le même âge qu'au cinéma. Deuxièmement, le synopsis de l'histoire promet de son côté une ambiance identique puisque l'on peut y lire que le "chaotique binôme demi-sayan va se transformer en super-héros afin de protéger la ville".

Pour l'heure, on ne connait pas encore l'identité du futur méchant et on ne sait pas non plus sur combien de chapitres s'étendra cette histoire - difficile de savoir s'il s'agira ou non d'un simple arc de transition avant quelque chose de possiblement plus sérieux, mais on a déjà le droit à un premier aperçu des nouveaux costumes des héros. Et ils sont plutôt sympas...

