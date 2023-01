Un spin-off de Balthazar après la fin de la saison 5 avec Tomer Sisley ? "On se pose la question"

Actuellement diffusée sur TF1, la saison 5 de Balthazar sera malheureusement la dernière de la série. Malgré son incroyable succès qui ne se dément pas avec les années, Tomer Sisley a en effet demandé à la production d'arrêter afin de ne pas risquer de faire les épisodes de trop et de ruiner tout ce qui a pu être mis en place ces dernières années.

Une volonté qui n'était donc pas nécessairement celle de Clothilde Jamin (la créatrice) au moment d'aborder sa production, mais qu'elle a finalement acceptée. "Une série est une course de fond, c'est très exigeant de termes de travail, de qualité, de temps quand on veut se renouveler en permanence, a-t-elle expliqué auprès de TVMag. Tomer qui a toujours été extrêmement impliqué, a estimé que c'était le bon moment. Et je ne sais pas pourquoi mais je trouve qu'un nombre impair est un bon nombre !"

Bientôt un spin-off pour Balthazar ?

En revanche, la créatrice de Balthazar n'a pas caché qu'elle restait encore aujourd'hui attachée à cet univers. Aussi, à la question d'un possible spin-off à venir dans les prochaines années, Clothilde Jamin a confessé être effectivement ouverte à l'idée : "On se pose forcément la question quand on a un concept aussi fort, dans un univers aussi riche que celui de la médecine légale." Elle n'a cependant pas dévoilé autour de qui cette potentielle série dérivée pourrait tourner.

De quoi s'attendre à voir les producteurs plancher sur un tel concept dès le lendemain de la diffusion du dernier épisode de Balthazar ? On aimerait y croire, mais c'est peu probable pour le moment. "Nous n'avons pas envie non plus d'abîmer cette série qui nous est chère", a-t-elle par la suite ajouté. Après tout, il n'est pas impossible que TF1 ait en réalité une autre idée en tête.

Il y a quelques jours, Tomer Sisley révélait en effet que la chaîne pourrait, plutôt que de lancer un spin-off, renouveler la série pour une saison 6... avec un autre acteur à sa place. "J'ai beaucoup de copains acteurs de ma génération qui m'ont appelé pour me dire 'T'es au courant qu'ils m'ont demandé de venir faire des essais dans Balthazar ?', avait-il notamment révélé. Je pense que personne n'est irremplaçable, mais c'est au spectateur qu'il faut demander qui il verrait à ma place !"

Bref, c'est bien la première fois qu'une fin de série n'a rien définitive avant même sa diffusion... Intrigant.