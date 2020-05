Tyler Rake, 7. Kogustaki Mucize... Les 10 des films les plus vus durant le confinement en France

Le streaming en force durant le confinement

Certains ont profité du confinement pour se mettre au sport grâce aux influenceurs, d'autres ont préféré utiliser leur temps libre pour découvrir l'intégralité des catalogues des sites de streaming comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Et à ce sujet, les Français ont visiblement décidé de voyager en partant à la découverte d'oeuvres totalement différentes.

C'est Allociné qui a repéré un tel top, Ecran Total vient en effet de publier le classement des 10 films les plus regardés en streaming en France. Au programme ? On y retrouve des longs-métrages issus de Turquie, de France, des USA ou encore de l'Espagne, et des genres totalement opposés avec de l'animation, du drame, de la science-fiction ou du bon gros film d'action. De quoi rassurer les producteurs, une telle période n'a pas eu de conséquences sur l'envie d'expériences des Français.

Top 10 des films les plus regardés en streaming durant le confinement

10) Lost Girls (Netflix) : 515 440 visionnages

9) Vaiana (Disney+) : 546 524 visionnages

8) Le Roi Lion 2019 (myCANAL) : 561 889 visionnages

7) Spenser Confidential (Netflix) : 644 732 visionnages

6) Code 8 (Netflix) : 648 708 visionnages

5) Forte (Amazon) : 729 568 visionnages

4) Mensonges et trahisons (Netflix) : 762 598 visionnages

3) Tyler Rake (Netflix) : 945 389 visionnages

2) La Plateforme (Netflix) : 1 370 222 visionnages

1) 7. Kogustaki Mucize (Netflix) : 1 658 399 visionnages

Un classement réalisé en partenariat avec NPA Conseil / Harris Interactive qui nous confirme deux choses : 7. Kogustaki Mucize aura été LE buzz de ce printemps (les vendeurs de mouchoirs ont-ils vu leur chiffre d'affaire augmenter ?) et Netflix domine outrageusement la concurrence avec 7 places sur 10.