Twitter : un tweet de la police sur les nudes et le revenge porn choque, la police s'excuse

Twitter : le hashtag #sexting en TT suite à une campagne controversée de la police nationale sur les nudes et le revenge porn, la police s'excuse

Le hashtag #sexting était en TT sur Twitter ce samedi 6 mars 2021. Et pour cause, c'est la police nationale qui a lancé une campagne de sensibilisation sur le sexting, les nudes et le revenge porn ce même jour. Sauf que dans son tweet, la police a été accusée de "culpabiliser les victimes". Après une grosse polémique, la police a supprimé son tweet et s'est excusée pour cette "maladresse".

Les twittos ont alors été nombreux à réagir rapidement face à cette campagne accusée de "culpabiliser les victimes". La polémique a enflé sur Twitter face aux propos de la police nationale. La police a supprimé le message Twitter et s'est excusé Suite à cet énorme bad buzz, la police nationale a supprimé le tweet. Puis, comme l'a indiqué Le Parisien, l'institution française s'est excusée. "Nous ne portons jamais l'idée que les victimes pourraient être responsables de la situation qu'elles subissent" ont-ils assuré, "Ce tweet était donc une maladresse que nous avons choisi de corriger en le supprimant".

#RevengePorn QUE DIT LA LOI

Diffuser publiquement, sans consentement, des images caractre sexuel et priv, est sanctionn de 2 ans d'emprisonnement et 60000 d'amende.#Victime ?

#NetEcoute 0800 200 000

Signalement https://t.co/Uews5xkZHA.#NotreEngagementVotreScurit pic.twitter.com/DVEflsNErP — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) January 29, 2021

Pour rappel, 1 jeune sur 3 a déjà envoyé un nude. Et à l'époque des réseaux, le risque de revenge porn est grand. Mais les victimes ne sont pas les fautives, ce sont les coupables qu'il faut combattre.