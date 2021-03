Tribes of Europa : où la série a-t-elle été tournée ?

Après l'excellente Dark qui s'est terminée après trois saisons et How to Sell Drugs Online (Fast), Netflix a dévoilé le mois dernier sa nouvelle production allemande : Tribes of Europa. La saison 1 compte 6 épisodes (le créateur travaille déjà sur la suite) et a été tournée en allemand et en anglais. On y suit, en 2074, trois frères et soeurs dans une Europe plus que jamais divisée où des tribus s'affrontent pour regagner le contrôle du continent. La série est censée se dérouler sur le territoire de l'Allemagne mais ce n'est pas là qu'elle a été tournée.

Une série tournée en Europe de l'Est

Afin de mettre en boîte son ambitieuse série, le créateur Philip Koch a pu compter sur son équipe qui a recherché des décors dans 13 pays européens. Si certains plans aériens montrent Berlin, la quasi-totalité de Tribes of Europa n'a pas été tournée en Allemagne mais en Croatie et en République Tchèque. Le camp des Origines a par exemple été entièrement construit dans des gorges rocheuses en République Tchèque. Les scènes censées se dérouler dans un Berlin délabré - renommé Brathok dans la série - ont été tournées à Prague. C'est là aussi que se trouve l'arène où se disputent les Boj : il s'agit d'un ancien théâtre autrefois inondé. La scène de fin avec Elja et Moïse, elle, a été tournée à Pag, une île de Croatie.