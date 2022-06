Travis Barker hospitalisé d'urgence après avoir tweeté "Que Dieu me sauve", sa fille demande des prières

Le 22 mai 2022, Travis Barker et Kourtney Kardashian se sont mariés et se sont promis d'être là l'un pour l'autre "pour le meilleur et pour le pire" pour la troisième fois en l'espace de quelques semaines. Malheureusement pour le couple qui espérait vivre des jours heureux pendant de longues années, c'est "le pire" qui semble déjà planer au-dessus de leur relation.

Travis Barker hospitalisé en urgence

On vient de l'apprendre, le musicien a été amené en urgences à l'hôpital ce mardi 28 juin 2022. D'après TMZ qui a dévoilé l'information, "Barker et Kourtney se seraient dans un premier temps rendus à l'hôpital West Hills dans la matinée pour un problème de santé ressenti par Travis." Or, très rapidement, "l'équipe médicale aurait réalisé que Travis nécessitait des soins supplémentaires" et aurait donc été envoyé au Centre Médical de Cedars-Sinai en ambulance, accompagné de sa femme.

Pour l'heure, aucun détail sur ce problème de santé n'a encore été dévoilé (contamination au Covid-19 ?), mais la situation est particulièrement inquiétante. Quelques heures avant de se rendre aux urgences, le membre de Blink-182 avait mystérieusement tweeté "Que Dieu me sauve", tandis que sa fille Alabama vient de profiter de ses propres réseaux sociaux pour écrire : "S'il vous plait, envoyez vos prières".