Kourtney Kardashian mariée à Travis Barker pour la troisième fois en Italie, les photos du mariage dévoilées

Jamais deux sans trois. Un dicton entendu pour tout et n'importe quoi qui a néanmoins été pris au pied de la lettre par Kourtney Kardashian et Travis Barker. En effet, c'est ce dimanche 22 mai 2022 que le célèbre couple - qui se serait formé en 2019, s'est marié pour la troisième fois en l'espace de quelques semaines seulement.

Après un premier mariage pour le fun décrit comme "un entrainement" organisé à Las Vegas en avril dernier, célébré par un sosie d'Elvis Presley, les deux amoureux s'étaient ensuite unis dans un tribunal de Californie le 15 mai suivant. L'objectif de celui-ci ? Rendre officielle leur union afin que la cérémonie de ce week-end soit légale.

Kourtney Kardashian et Travis Barker mariés pour la troisième fois

Une troisième cérémonie très importante pour le couple, qui a donc décidé d'en mettre plein les yeux aux rares chanceux qui étaient invités. Ainsi, c'est dans la villa L'Olivetta de Dolce & Gabbana située à Portofino en Italie que Kourtney Kardashian a dit "oui" à Travis Barker, tandis que la réception s'est déroulée à Castello Brown, un château du 16ème siècle. Rien que ça.

Côté tenues, sans grande surprise, la soeur de Kim Kardashian - jamais à l'abri d'une polémique, était vêtue d'une magnifique robe (courte) au voile XXL signée Dolce & Gabbana, tandis que le membre de Blink-182 était glissé dans un élégant costume noir. Côté musique, c'est Andrea Bocelli et son fils qui se sont chargés de mettre l'ambiance à travers quelques chansons comme I Found My Love in Portofino, Can't Help Falling in Love ou encore Fall on Me. Bref, le genre de mariage que l'on ne voit habituellement que dans les films. Comme quoi, les comédies romantiques ne sont pas si clichées que ça...

Les premières photos dévoilées

Bien évidemment, en tant qu'influenceuse à succès, Kourtney Kardashian n'a pas tardé à partager des photos de ce mariage sur son compte Instagram. Après avoir écrit en légende "Je vous présente Monsieur et Madame Barker. Heureuse pour toujours", la star a mis en ligne de magnifiques clichés pris au moment de leur union. Autant dire que quand on devra assister au mariage d'un cousin dans la mairie de Montrevault-sur-Èvre cet été, on aura une vraie gueule de bois...