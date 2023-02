Un chewing-gum pour "changer le goût du vagin" ? Kourtney Kardashian a osé ! Une gynécologue lui tombe dessus

Le clan Kardashian est connu depuis des années pour ses frasques en tous genres. Entre mariages ratés, tromperies ou encore aveux dérangeants, difficile de passer à côté de la famille la plus célèbre des Etats-Unis. Et les polémiques n'ont pas fini d'éclater. Cette fois-ci, la dernière concerne Kourtney Kardashian, l'aînée.

Kourtney Kardashian annonce la sortie d'un chewing-gum lié au vagin...

Celle qui a créé en septembre 2022 sa marque de compléments alimentaires Lemme propose désormais un nouveau produit appelé Lemme Purr. Il s'agit d'un chewing-gum qui changerait le goût de votre vagin. Etonnant ? Pas vraiment, surtout lorsque l'on sait que Kim Kardashian serait prête à "manger du caca" pour rester jeune. Sur Instagram, Kourtney a vanté les mérites de son nouvel article.

"La santé vaginale est une partie si importante du bien-être général d'une femme (et on n'en parle pas assez), c'est pourquoi nous sommes si heureux de lancer ceci ! Donnez à votre vagin la douceur qu'il mérite (et transformez-le en douceur). Vous savez ce qu'on dit... On est ce qu'on mange. Nous avons combiné de l'ananas et de la vitamine C avec des probiotiques au pouvoir cliniquement démontré pour cibler la santé vaginale et le niveau de PH qui favorisent la fraîcheur et le goût".