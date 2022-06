Kim Kardashian prête à tout pour rester jeune : "je pourrais manger du caca "

Séparée de Kanye West après avoir vécu une période difficile où son ex l'a harcelée via les réseaux sociaux (et pas que), Kim Kardashian affiche son bonheur : elle est désormais en couple avec Pete Davidson qui est auparavant sorti avec Ariana Grande et Phoebe Dynevor. Une relation sans nuage pour le moment malgré leur différence d'âge : l'humoriste a 13 ans de moins que la star de The Kardashians. Dans une nouvelle interview, Kim Kardashian a dévoilé qu'elle ne kiffait pas trop l'idée de vieillir et serait prête à tester des techniques improbables - et dégueu - pour rester fraîche.

Kim Kardashian prête à tout pour rester jeune

Interrogée par The New York Times, Kim Kardashian s'est confiée sur son âge et sur son envie de rester jeune à tout prix. Et elle ne rigole pas du tout. La businesswoman de 41 ans a notamment dévoilé qu'elle était prête à tester des techniques assez spéciales pour ne pas vieillir. Parmi elles ? Manger du caca. "Je peux tout essayer ! Si vous me disiez littéralement que je devais manger du caca tous les jours et que je pourrais avoir l'air plus jeune, je pourrais le faire. Je pourrais le faire" a-t-elle déclaré. Une blague ? On espère parce que franchement, c'est un peu abusé.

En tout cas, le web n'a pas manqué de réagir et (évidemment) à se moquer. Et ce n'est pas la seule déclaration WTF du clan Kardashian récemment. Dans une autre interview, sa soeur Kourtney qui vient de se marier avec Travis Baker a aussi dévoilé le conseil 100% improbable de son médecin pour tomber enceinte : boire le sperme de son amoureux plusieurs fois par semaine. Et bon appétit bien sûr !