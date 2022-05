Kim Kardashian en danger ? Un homme menacerait ses enfants, sa famille et Pete Davidson, elle réagit

Kim Kardashian en danger ? Un homme lui aurait envoyé "plus de 80 lettres" inquiétantes

Récemment, Kim Kardashian a fait parler d'elle avec son régime et ses 7 kilos perdus pour rentrer dans la robe de Marilyn Monroe au MET Gala 2022. Ce qui lui avait valu des critiques de Lili Reinhart, auxquelles Kim K a répondu sur les réseaux. La star de télé-réalité et future avocate est aussi dans l'actu avec sa nouvelle émission Les Kardashian, diffusée sur Disney+ en France, où on retrouve Kim Kardashian mais aussi Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner et Kris Jenner.

Mais l'influenceuse aurait aussi un gros problème en ce moment : elle aurait été menacée et serait en danger. The Blast a en effet obtenu des documents juridiques dans lesquels Kim Kardashian "demande au tribunal d'ordonner à un homme - que nous avons choisi de ne pas nommer - de rester loin de sa maison et de sa famille". Elle a donc demandé une ordonnance restrictive, c'est-à-dire une mesure d'éloignement, contre cet homme menaçant.

Son équipe de sécurité aurait intercepté "plus de 80 lettres envoyées à Kim, dont 30 au cours du mois dernier". L'homme "a proféré plusieurs menaces alarmantes, notamment celle de tuer sa famille et de faire exploser ses bureaux" et "l'homme aurait fait plusieurs références sexuelles inappropriées dans les lettres". Du coup, "l'équipe de sécurité de Kim a essayé de gérer la situation, et a recueilli les lettres et messages inquiétants pour les donner aux forces de l'ordre".

L'homme aurait menacé les enfants de Kim K et Pete Davidson

Kim Kardashian n'aurait pas été la seule menacée. Sa famille, et en particulier ses enfants North, Saint, Chicago et Psalm, mais aussi son petit ami Pete Davidson auraient aussi reçu des menaces. Elle "demande la protection de sa famille, affirmant que la personne a menacé ses enfants. De plus, même si Pete Davidson n'est pas spécifiquement nommé, elle affirme que la personne s'en est pris à des personnes avec lesquelles elle a des 'relations intimes'". L'ordonnance restrictive demandée précise donc que l'homme doit "rester loin de sa maison et de sa famille".

Pour rappel, la businesswoman avait déjà obtenu une ordonnance restrictive de 5 ans contre un autre homme qui lui envoyait des colis inquiétants dans le passé.