TPMP : quel chroniqueur est le plus capricieux ? Une employée balance les dossiers en off

On le sait, Cyril Hanouna adore taquiner ses chroniqueurs et les mettre dans une mauvaise posture. Il les a d'ailleurs récemment recadrés sur leur attitude avec le public. Ce mardi 5 avril 2022, à l'occasion de la journée du travail invisible, l'animateur a fait venir plusieurs employés d'H2O, boîte de prod de TPMP, pour balancer sur les personnes présentes autour de la table. L'un de ces travailleurs de l'ombre s'est particulièrement lâché : Léa, la "nounou" de Guillaume Genton, qui a eu un coup de coeur pour une collègue, Gilles Verdez, Kelly Vedovelli, Géraldine Maillet et tous les autres.

Benjamin Castaldi prend cher

Qui est le plus capricieux ? Le plus agréable ? Le plus insupportable ? Baba a voulu tout savoir sur ses employés. Léa commence doucement en déclarant qu'"ils sont tous très gentils mais ils ont leur petit caractère". Elle s'est ensuite lâchée et c'est Benjamin Castaldi qui a été sa principale victime. "Il est bougon" révèle la nounou, avant de dévoiler qu'il est celui qui critique le plus ses petits camarades. "Surtout Gilles Verdez" précise-t-elle. "J'ai l'impression que Benjamin Castaldi est un monstre" remarque alors le fantasme de Matthieu Delormeau.

Justement, pour Léa, tout "se passe très bien" avec l'animateur de TPMP People, qui "est adorable". Kelly Vedovelli, elle, est très gentille avec la nounou. Elle lui "envoie toujours des petits smileys mignons", mais se réveille tard : vers "14h". Enfin, Guillaume Genton en prend lui aussi pour son grade. "Il travaille à 17h30. Il est investi... mais tard" révèle Léa. Des propos que ne semble pas du tout partager celui qui a révélé dépenser 20 000 euros par mois. "Je m'inscris en faux contre ces informations" s'amuse-t-il.