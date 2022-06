TPMP : l'adorable appel reçu en direct par Cyril Hanouna, "Deux minutes, c'est ma fille"

Ce n'est une surprise pour personne, Cyril Hanouna est un vrai papa poule. S'il a souvent essayé de préserver ses enfants, maintenant qu'ils ont grandi, il s'affiche de plus en plus avec eux. Son fils Lino est très régulièrement dans les coulisses de TPMP et l'animateur a récemment raconté avoir craqué quand un petit garçon a dragué sa fille Bianca. Ce mardi 21 juin 2022, alors qu'il recevait le docteur Frédéric Saldmann pour parler régime, Baba a reçu un coup de fil et a répondu comme si de rien était, à la grande surprise de tous.

"Deux minutes, c'est ma fille"

"Allez-y, continuez l'émission", dit-il en décrochant. Visiblement gêné par le bruit, le fantasme de Matthieu Delormeau change d'avis : "Deux minutes, c'est ma fille" dévoile-t-il en faisant signe aux autres de se taire. "On dérange monsieur !" s'amuse Benjamin Castaldi, pendant que Baba reprend sa conversation : "Je t'ai appelée toute à l'heure, là je suis en émission", lance-t-il à Bianca, qui ne savait pas que son père était en direct sur C8.

L'animateur lui raconte ensuite le programme de l'émission : "Je parle du régime glucose... Tu t'en fous ?". "Ah ! Bah je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas grave", répond la jeune fille de 11 ans, peu emballée, sous les rires du public. "Ok, salut, n'hésite pas à me rappeler..." dit Cyril Hanouna, avant que le papa et sa fille ne s'échangent un "je t'aime" qui attendrit le plateau.

Cyril Hanouna serait de nouveau en couple

Lino et Bianca auront-ils prochainement une nouvelle belle-mère ? Dans l'émission diffusée le mercredi 15 juin 2022, l'animateur a dévoilé qu'il était en couple. Lorsqu'il a demandé à ses chroniqueurs de donner leur définition d'un homme parfait, Valérie Benaïm a lâché que "la perfection, ce n'est pas ce que cherche une femme, elle cherche quelqu'un qui est attentif à elle". "Vous qui êtes célibataire : il faut savoir écouter" a ajouté Matthieu Delormeau, en s'adressant à son patron. "Qui vous a dit que j'étais célibataire ?" a alors réagi Cyril Hanouna, "Mais qu'est-ce que vous racontez ? Cela a changé !". Le présentateur de TPMP a même confirmé : "Je ne suis pas célibataire".