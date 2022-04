TPMP : "J'ai failli me suicider", un chroniqueur de Cyril Hanouna révèle avoir pensé à la mort

Un chroniqueur de TPMP raconte : "J'ai failli me suicider", "vraiment j'étais en larmes"

Après Delphine Wespiser et son vote pour Marine Le Pen controversé, c'est un autre chroniqueur de TPMP qui a fait réagir. Ce mercredi 13 avril 2022 sur C8, un chroniqueur de Cyril Hanouna a en effet révélé avoir déjà pensé au suicide. Et c'est Bernard Montiel. Quand l'animateur a demandé s'il avait déjà eu l'impression de sombrer une fois dans sa vie, Bernard Montiel a avoué : "Je vais être honnête, j'ai failli me suicider".

"Quand j'ai quitté mon poste d'huissier de justice, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je n'avais pas un rond en poche" a-t-il expliqué, "Grâce à mes quelques économies de côté, je suis parti à Los Angeles et j'ai loué une voiture. Je roulais jusqu'à Sacramento et, comme dans les films, je voyais la côte défiler devant moi. Et là, je me suis dit : 'Je vais foncer'. Vraiment, j'étais en larmes. Je n'ai jamais raconté ça".

"Quand on n'a plus d'argent (...) on ne sait pas quoi faire"

Cyril Hanouna a alors tenté une blague : "Tu sais, ce que tu dis, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que tu t'es loupé. Mais heureusement, car on n'aurait jamais eu vidéo gag !". Et Bernard Montiel a conclu sur cette période sombre de sa vie où il a pensé au pire : "Non mais c'est vrai. Quand on n'a plus d'argent, que vous ne voyez pas comment rentrer en France, on ne sait pas quoi faire".

Si vous avez des idées suicidaires, composez le 3114, un numéro gratuit et dispo 7j/7 et 24h/24.