TPMP : Giulia (Et si on se rencontrait ?) tacle le montage de l'émission "Je ne me suis pas reconnue"

Comme à son habitude, Cyril Hanouna invite sur le plateau de TPMP toutes les personnes qui font le buzz. Après Benjamin Ledig, qui n'est finalement plus le bienvenu dans l'émission et Ruby Nikara, qui vend l'eau de son bain et ses culottes, l'animateur a convié Giulia sur C8. La jeune femme, qui a participé à Et si on se rencontrait ? sur M6, ce lundi 21 mars 2022, est la cible de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Dans le programme, le but est de réunir deux personnes ayant vécu une relation virtuelle et Giulia et Pierre échangeaient depuis 6 mois via les applis. Elle assurait ne pas avoir retouché ses photos sur les réseaux. Une affirmation qui n'a pas convaincu les téléspectateurs...

"Je ne pensais pas que mon image allait être ternie comme ça"

Sur le plateau de C8, celle qui aurait déjà rencontré Pierre avant l'émission est revenue sur son expérience et s'est plainte du montage. "D'un côté, ça m'a blessée, mais pour être honnête, je n'ai pas regardé l'émission hier (...) J'ai regardé les messages au début parce qu'on a un groupe Whatsapp avec les gens qui ont fait l'émission. Ensuite, je me suis quand même renseignée, j'ai un peu regardé sur M6, et là je tombe des nues. Je ne suis même pas allée au bout de l'extrait. Je ne pensais pas que mon image allait être ternie comme ça", explique-t-elle.

"Après, je peux reconnaître que les photos sur les réseaux sociaux et mon image hier à la télé ne sont pas ressemblantes du tout. Est-ce que ça m'a réellement touchée ? Non parce que je ne me reconnais pas dans l'émission. Depuis le tournage, j'ai pris 3 kilos, pour vous dire à quel point je ne me suis pas reconnue" continue la célibataire. Les chroniqueurs, et notamment Gilles Verdez, ont beaucoup complimenté la jeune femme, lui expliquant qu'elle n'avait pas besoin de tous ces filtres.