Benjamin Ledig : Hanouna ne veut plus de lui dans TPMP, Queen Paul s'excuse et balance sur l'attitude du tiktokeur

Benjamin Ledig a multiplié les vidéos choquantes

Si vous ne connaissez pas Benjamin Ledig, c'est le TikTokeur qui a dansé un twerk en crop top dans une église catholique, pendant que son pote Queen Paul a mimé une fellation. Après une nouvelle provocation envers l'église, l'influenceur et son avocat avaient été invités par Cyril Hanouna dans TPMP sur C8 pour s'expliquer sur les vidéos polémiques à l'église. Il disait alors vouloir dénoncer l'homophobie à l'église.

Cyril Hanouna refuse de réinviter le TikTokeur dans TPMP

Ce lundi 21 mars 2022, dans TPMP, Cyril Hanouna a évoqué les affaires autour de Benjamin Ledig en révélant qu'il refusait désormais d'inviter le TikTokeur. "La vidéo de ce week-end est inadmissible. C'est la pire qu'il a faite" a-t-il précisé en parlant de la vidéo où Benjamin Ledig s'en prend au Coran cette fois-ci. Géraldine Maillet a de son côté expliqué que "Benjamin est accro, et le buzz est addict. Là, il se demande pourquoi ça ne marche plus. Quand on est accro, on a une overdose (...) Et ça va mal se terminer pour lui".

Queen Paul s'excuse : "J'étais inconscient", "je regrette parce que j'ai blessé des gens"

Alors que Benjamin Ledig a reçu des menaces de mort depuis les vidéos bad buzz et qu'il réclame une protection policière, Queen Paul était invité dans TPMP ce 21 mars 2022. Et il est revenu sur leur vidéo de twerk dans l'église : "Depuis que j'ai tourné cette vidéo, ma vie, c'est un calvaire. Benjamin est venu ici pour s'exprimer, ça me surprend de voir que les versions changent. Ce n'est pas un ami de base, c'est une connaissance de 2 mois. Un jour, on a visité Paris et on décidé de rentrer dans cette église" et "l'idée de faire le TikTok est venue".